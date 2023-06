"Ponte di San Lorenzo messo in sicurezza"

Il ponte di San Lorenzo è stato messo in sicurezza. Ad annunciarlo l’assessore all’Attrattività e Turismo Andrea Giombi: "Si tratta – spiega – di un fatto molto importante, visto ciò che rappresenta. Appena insediati abbiamo predisposto un concorso di idee per avere dei progetti tecnici, e stiamo pertanto lavorando per ampliare il percorso pedonale lungo il fiume e il ponte. Percorso reso già vivo – aggiunge l’assessore Giombi - grazie ad un comitato di giovani, e come amministrazione comunale abbiamo il compito di implementare questa importante via per custodire e rendere fruibile alla città un luogo magico ed attrattivo, cuore di Fabriano". Un piccolo intervento particolarmente atteso in città. Quando il ponte della Canizza ancora non c’era si percorreva questo ponte per andare dalla zona del Piano a quella del Borgo superando l’ostacolo fisico del fiume Giano e dai documenti di foto aeree dell’epoca ci risulta che fino al 1915 il ponte di San Lorenzo fosse ancora attivo. Solo in un secondo momento si decise di costruirne un altro che fosse più ampio e permettesse una più comoda viabilità: questo avvenne a cavallo delle due Grandi Guerre e così fu eretta la prima versione del ponte della Canizza, poi distrutta per mano dei tedeschi.