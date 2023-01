Popolo della Famiglia "Sosteniamo Grasso"

FALCONARA

La candidata sindaco Anna Grasso, supportata dalla lista civica Falconara Libertas, incassa la fiducia e l’appoggio del Popolo della Famiglia. "Abbiamo scelto di sostenerla – dice il coordinatore regionale del Pdf, Fabio Sebastianelli – in quanto preparata, competente e, cosa da non sottovalutare, per la sua attenzione alla persona". E così si allarga il fronte dei sostenitori della commissaria di polizia locale 46enne, in servizio a Jesi: "Il nostro supporto – assicura Sebastianelli – sarà un valore aggiunto che, siamo certi, contribuirà affinché questa tornata elettorale possa portare un cambiamento positivo a Falconara". La Grasso, nell’ordine, è stata la terza candidata a sindaco a scendere in campo per le Amministrative di primavera. Prima di lei, il comandante navale 45enne Marco Baldassini – già in ottobre – e che sabato al Pergoli si è presentato con due liste civiche (Ancora Falconara e Vola Falconara) e il Polo dei Riformisti (Italia Viva, Azione, Partito socialista). A fine dicembre, invece, era stato il turno di Annavittoria Banzi, schierata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e SiAmo Falconara: venerdì, l’avvocato 49enne ha incontrato i fedelissimi al Leopardi. Tre candidati, dunque, in attesa dell’annuncio del sindaco Stefania Signorini ormai imminente: la prof correrà da civica verso il secondo mandato e col supporto del centrodestra unito. Un nodo da sciogliere: i partiti tradizionali manterranno identità e simboli o schiereranno politici nelle liste pro Signorini?