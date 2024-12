"Popsophia - Il mio canto libero", biglietti esauriti in pochi minuti

Un evento tra i più apprezzati e che, ancora una volta, ha fatto registrare il tutto esaurito. L’atteso ritorno prenatalizio di Popsophia ad Ancona ha confermato, infatti, l’interesse del pubblico per la pop-filosofia. Dalle ore 14 di ieri, infatti, era possibile prenotare i posti a disposizione alla Mole Vanvitelliana per lo spettacolo ‘Popsophia - Il mio canto libero’ di venerdì alle 21.15. Spettacolo realizzato in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi, in occasione dei 150 anni dalla nascita. Il risultato: biglietti polverizzati nel giro di pochi secondi.

"Siamo veramente sbalorditi – il commento della direttrice artistica Lucrezia Ercoli -. Comprendiamo la delusione di chi non è riuscito a prenotare e vogliamo rassicurare: per il prossimo festival abbiamo già confermato una location diversa, più ampia, che permetterà a tutti di partecipare".

Il philoshow è stato promosso anche da Regione e Comune ed è incentrato sul tema della libertà, dagli antichi ai giorni nostri. Nel corso della serata gli interventi della direttrice artistica Ercoli e di Andrea Cangini, segretario della Fondazione Einaudi, scandiranno il ritmo dei brani che verranno suonati dalla Factory, dai Queen a Billie Eilish e che accompagneranno i video montaggi di Riccardo Minnucci, fra Black Mirror e Arancia Meccanica. Il philoshow è al debutto nelle Marche dopo la data zero di Palermo che ha riscosso un largo consenso fra un pubblico di giovani e studenti.

"Quando la Fondazione Luigi Einaudi ci ha proposto di collaborare a questo progetto, abbiamo accettato con grande entusiasmo – ha proseguito Ercoli –. La prima tappa a Palermo è stata un’esperienza unica, e tornare ad Ancona, una città che ci accoglie sempre con affetto, ci riempie di soddisfazione".

"Con Popsophia è sbocciato un amore che è ben più di una collaborazione professionale – ha aggiunto il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto -. Palermo è stato un successo travolgente. La capacità di Lucrezia Ercoli e di Popsophia di trasmettere informazioni ed emozioni è straordinaria. Rendere popolare a dei giovani la figura del presidente Einaudi è opera meritoria. Ancona sarà un ulteriore importante tappa di un percorso comune che spero possa portare lontano".