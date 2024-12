Portano via il borsone al corriere. Si cerca di capire cosa conteneva

Proseguono le indagini dei carabinieri intervenuti venerdì pomeriggio a Ostra Vetere dove un corriere 50enne corinaldese è stato aggredito fuori dalla filiale della Bcc: l’uomo è stato colpito alla testa da due persone che, dopo avergli rubato il borsone, sono scappate a piedi prima di raggiungere un’auto e salire facendo perdere le loro tracce.

Un colpo premeditato: ogni venerdì, alla chiusura della filiale l’uomo consegna documentazioni e denaro. Sono infatti in corso delle verifiche per capire se, all’interno dei due plichi sottratti con forza dai rapinatori, era presente anche del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per rintracciare i due rapinatori.

Il 50enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia: le sue condizioni non sono gravi, ma a seguito del trauma cranico è stato trattenuto in osservazione. La notizia dell’accaduto si è subito diffusa nel piccolo comune dove i militari sono alla ricerca di eventuali testimoni oculari che possano fornire dettagli utili alle indagini.

Il contenuto dei due plichi sarà noto solo domani, dopo le opportune verifiche effettuate dai dipendenti dell’Istituto di Credito.