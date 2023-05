Portonovo da "ricchi" Cabine anche a 1500 euro

Fino a 1500 euro per assicurarsi una delle 30 cabine, ormai vecchie e bisognose di un profondo restyling, con vista sulla Torre e sul mare di Portonovo. Si è tenuta ieri mattina l’asta per accaparrarsi le verdi cabine piazzate da decenni nei pressi del ristorante ‘Il clandestino’ di Moreno Cedroni. L’asta è stata curata come sempre dalla cooperativa Atlante-Opera che da tempo gestisce i servizi balneari e manutentivi nella baia di Portonovo. Lo scorso anno le regole d’ingaggio sono state cambiate: non più la possibilità di ‘puntare’ su più cabine, ma offerte singole mirate (non è detto che ci siano gruppi o famiglie organizzati per acquisirne di più collegati tra loro) per assegnarne una dopo l‘altra con altrettante aste. Alla fine ieri mattina (la scadenza per la presentazione delle offerte segrete era stata fissata per la tarda mattina del 4 maggio, giorno della festa del patrono) tutti e 30 i manufatti sono stati assegnati a differenza di quanto accaduto nell’edizione del 2022: "Lo scorso anno una cabina, per la precisione la numero 1, non aveva ricevuto neppure un’offerta e dunque era rimasta come ‘non assegnata’; stamattina (ieri, ndr.) per quella stessa cabina hanno lottato addirittura in quattro ed è stato l’unico caso. Complessivamente _ spiega Riccardo Castriota della cooperativa Atlante _ abbiamo avuto 38 partecipazioni per 30 cabine, questo vuol dire che la numero 1 ha avuto quattro contendenti e altre quattro cabine hanno visto due offerte in ballottaggio e altre 25 cabine sono andate al miglior offerente. Una parte delle offerte presentate era di poco superiore alla base di gara (370 euro, ndr.), per altre sono pervenute offerte molto più sostanziose. Una, ad esempio, è stata data in concessione per 1.500 euro. Lo scorso anno la cabina più gettonata è stata data in concessione a 1.100 euro". Le 30 cabine saranno ora a disposizione degli altrettanti nuclei che se le sono aggiudicate da maggio fino a settembre. In attesa di renderle presentabili, la cooperativa Atlante sta apportando degli interventi di manutenzione, ma è chiaro che presto il Comune, in accordo con l’Ente Parco, dovrà provvedere eventualmente alla realizzazione di nuovi manufatti. Quelli attualmente in uso sono davvero impresentabili e andrebbero letteralmente demolite e sostituite da nuove cabine, decenti, decorose e affidabili. A meno che la prossima giunta non decida di sbarazzarsene del tutto.