Portonovo, luci e ombre. Il belvedere è una savana: "I lavori sono in ritardo"

"Taglieremo l’erba anche in quel lato della strada, i lavori confermo che sono partiti, sì forse un po’ in ritardo ma non è colpa di Ancona Servizi. E’ dovuto alla variazione di bilancio che è slittata più avanti quindi anche l’assegnazione dei lavori, con una apposita determina del dirigente, è arrivata più tardi rispetto alle previsioni ma Portonovo sarà più bella che mai".

Risponde così Daniele Berardinelli, assessore con la delega ai rapporti con Ancona Servizi, la partecipata del Comune che quest’anno si è aggiudicata la gestione dei parcheggi nella baia e la manutenzione del verde, sul caso "savana" del belvedere. Iniziando a scendere i tornanti della strada, che portano alla piazzetta e alle spiagge, non è stata ancora tagliata l’erba sul lato sinistro e quindi anche quella che si trova sul belvedere da copertina che caratterizza da sempre Portonovo perché permette di scorgere la bellezza della baia con uno scorcio mozzafiato.

La vegetazione ha preso il sopravvento crescendo in altezza e oscurando di fatto il panorama che solitamente si può ammirare e che fa da sfondo a molte foto ricordo. "Pochi giorni ancora e l’erba sarà tagliata anche da quel lato – garantisce l’assessore – il personale sta lavorando fitto, hanno iniziato dal parcheggio a monte, poi hanno liberato dalle erbacce la zona per l’atterraggio dell’elicottero, ripristinato il verde nelle due rotatorie, quella a monte e quella a valle, seguendo anche le indicazioni degli agronomi, si procede per completare. Il primo taglio è sempre quello più problematico poi mantenerlo sarà più semplice. Non si sta provvedendo solo all’erba ma anche a ripristinare le staccionate dove mancavano, come alle Terrazze, dove ci sono tavolini di accesso anche per persone diversamente abili, e alla cartellonistica nuova. Su mio suggerimento arriverà anche un secondo parcheggio motorini gratuito da realizzare dopo la Capannina, nella strada che prosegue a destra".

La procedura è già in corso e il parcheggio potrebbe aprire già per l’avvio dell’estate. Nella baia manca ancora il servizio della guardia medica, già partito invece nelle località balneari confinanti come Sirolo e Numana. Un servizio che deve svolgere l’azienda territoriale sanitaria (Ast). "Noi come amministrazione – spiega Berardinelli – abbiamo l’onere di predisporre gli spazi e lo abbiamo fatto. La scorsa settimana è sorto un problema, il medico che aveva accettato di andare a Portonovo ha rinunciato. Ce lo hanno comunicato mercoledì e abbiamo sollecitato la sostituzione".

Marina Verdenelli