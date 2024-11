Portuali a testa alta, ma trionfa Chiesanuova

PORTUALI DORICA

1

CHIESANUOVA

2

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Lucesoli (78’ Paloka), Girolimini (86’ Catalani), Savini, Fabiani, De Marco, Testoni (66’ Giampaoletti), Gioacchini (68’ Rragami), Mascambruni (68’ Franca), Vitucci. All. Ceccarelli

CHIESANUOVA: Ajradinoski, Tempestilli, Carnevali, Sopranzetti, Canavessio, Monaco, Bambozzi 68’ Perini), Russo (89’ Morettini), Sbarbati, Mongiello (84’ Pesaresi), Persiani (73’ st Trabelsi). All. Mobili

Arbitro: Latuga di Pesaro

Reti: 21’ Canavessio; 55’ Sbarbati, 62’ Savini

Note: amm. Persiani, Carnevali; rec. 0’+5’; spet. 90 circa

L’assalto del secondo tempo non consente ai Portuali Dorica di strappare punti, ma tanti applausi sì, al cospetto della nuova capolista – in coabitazione con il K-Sport Montecchio Gallo – Chiesanuova. Finisce 1-2 al Giuliani di Torrette, con gli anconetani che escono nella ripresa, dopo le reti di Canavessio e Sbarbati, e accorciano con capitan Savini. Ma non basta. Bravi i maceratesi di Mobili a compattarsi n e a difendere con le unghie la vittoria. La sfida viene sbloccata al 21’ da Canavessio, il più lesto a ribadire in rete da corner. Il raddoppio ad inizio ripresa con Sbarbati, su assist dell’ex Carnevali. Un gol che scuote i Dockers che, sempre da corner, dimezzano lo svantaggio con Savini. Nel finale il colpo di testa di Ragni esce sopra la traversa, con un brivido per il portiere Ajradinoski e la sua retroguardia. I biancorossi si issano in prima posizione.