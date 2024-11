Portuali, due giornate per Tavoni e Sassaroli

I Portuali si presenteranno domani, all’atteso match casalingo contro la vicecapolista Chiesanuova, senza ben tre giocatori che sono squalificati.

I dorici, attesi dalla seconda partita casalinga consecutiva, in programma sempre al Giuliani di Torrette (dove la squadra di Ceccarelli giocherà le partite interne), non potranno contare oltre che su Santoni anche su Filippo Tavoni e Sassaroli (foto), che sono stati squalificati entrambi per due giornate.

Quest’ultimo, adirittura, non espulso e come spiega il referto "non in distinta, veniva personalmente riconosciuto dall’arbitro mentre urlava espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara e del suo assistente".

Due turni di stop in Eccellenza anche per Lorenzoni (Urbania). Ammenda di euro 50 alla Maceratese. A proposito della Maceratese respinto il ricorso del Tolentino per la presunta posizione irregolare del calciatore della Maceratese Grillo. Omologato quindi il risultato sul campo: Tolentino-Maceratese 1-2.

Promozione. Una giornata di stop per Bozzi (Fermignanese) e Brandi (Appignanese).

Prima categoria. Due giornate di stop a Latini (Argignano) e Buriani (Sampaolese). Una a Piersanti (Staffolo). Squalificato fino al 20 novembre Mannelli, allenatore dell’Argignano "per comportamento aggressivo nei confronti di un proprio giocatore".

Ammenda di euro 200 alla Labor "per aver permesso a un soggetto non in distinta di entrare nel terreno di gioco, per lamentarsi, creando una situazione di tensione in campo". Euro 50 alla Real Cameranese.