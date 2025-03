Poste e Comune insieme contro le frodi

Cittadini di tutte le età sempre più vittime di truffe e frodi informatiche: phishing, smishing e vishing sono solo le ultime arrivate e per contrastarle Poste Italiane e il Comune hanno unito le forze organizzando ieri e oggi un’iniziativa di sensibilizzazione presso l’ufficio postale di Largo XXIV Maggio. L’evento, parte del progetto "Non sei solo: insieme per la sicurezza" sviluppato in collaborazione con la Prefettura ha l’obiettivo di informare i cittadini sui rischi e fornire strumenti per proteggersi. Esperti di Poste Italiane e della Polizia Locale hanno fornito informazioni dettagliate sui principali scenari di frode, sulle tecniche utilizzate dai truffatori e sulle migliori pratiche per proteggere i propri dati personali e finanziari. "L’informazione è il vero scudo contro le frodi", ha dichiarato Alessandra Mariotti, responsabile Fraud Management Centro Nord di Poste Italiane - l’80% di quelle che osserviamo colpisce persone tra i 30 e i 50 anni, ma è fondamentale sensibilizzare tutte le fasce d’età". Il comandante della Polizia Locale, Marco Caglioti, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine: "Il nostro compito – ha detto- non è solo individuare i colpevoli, ma anche infondere fiducia e creare un rapporto di vicinanza con i cittadini". La direttrice dell’ufficio anconetano, Alessandra Amadio ha anche raccontato un aneddoto legato a una truffa sventata in diretta: "La vittima si è recata allo sportello eseguendo precise direttive che gli venivano fornite via telefono: ci siamo accorti subito che qualcosa non andava ma l’utente era stato talmente plagiato che era convinto di dover effettuare una ricarica".