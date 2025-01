Precicchie, un presepe vivente da favola

E’ stato grande il successo per la 40esima edizione del presepe vivente di Precicchie che ha animato il suggestivo borgo medievale nelle giornate del 26 dicembre e del primo e 6 gennaio. L’evento, organizzato dall’associazione "Castello di Precicchie" con il patrocinio del Comune di Fabriano si è confermato uno degli appuntamenti natalizi più attesi della regione.

Quest’anno, per celebrare il prestigioso traguardo dei quarant’anni, il presepe è stato preceduto da una serie di eventi speciali che per tutto il mese di dicembre hanno coinvolto artigiani, hobbisti e corali del territorio. Le tre giornate hanno visto la partecipazione di oltre cento figuranti, che hanno ricreato scene di vita quotidiana dell’epoca della Natività con cura per i dettagli storici e artistici.

Il percorso, immerso nella suggestiva cornice del borgo, ha regalato ai visitatori un’esperienza unica, unendo fede, tradizione e cultura. Centinaia i visitatori che hanno scelto di raggiungere il piccolo castello per assaporare da vicino la magia del Natale, unitamente ai prodotti tipici presenti negli stand gastronomici.

"Quest’anno abbiamo voluto celebrare i quarant’anni del nostro presepe con un programma ricco e speciale – hanno dichiarato gli organizzatori – ed è stato emozionante vedere come il pubblico abbia risposto con entusiasmo. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione e che nel corso degli anni hanno contribuito a far crescere l’evento e la notorietà di Precicchie. Questo traguardo ci spinge a continuare con passione e dedizione".