Precipita da un gioco del parco: paura per un bimbo di sette anni

Gioca in un attrezzo sportivo del parco pubblico ma la mano gli scivola e precipita a terra. Ferito un bambino di sette anni. Il minore, che nella caduta ha perso i sensi, è stato soccorso dal medico del 118, arrivato con l’eliambulannza, e la Croce Gialla di Agugliano. L’incidente, che a spaventato i familiari, è avvenuto domenica, poco prima delle 14, al parco delle Querce. Nell’area verde il Comune, che il sindaco Thomas Braconi aveva inaugurato il 18 novembre scorso, l’area attrezzata per fare sport all’area aperta. Un angolo molto gradito dai cittadini e realizzato con tutti gli standard di sicurezza. A terra infatti è stato montato un tappeto gommoso, obbligatorio. Una fortuna per il bambino che si trovava al parco con i genitori. Come si sia arrampicato in una delle parallele in ferro, di quelle utili a fare le trazioni in verticale, troppo alte però per la sua età, è ancora da chiarire.

I genitori lo hanno visto cadere a terra di petto, da una altezza di almeno due metri, mentre con le mani passava da una sbarra all’altra. Una non ha retto la presa ed è scivolato. Il bambino subito non rispondeva perché ha perso i sensi. Poi si è ripreso in ambulanza. Con un codice di media gravità è stato portato all’ospedale Salesi per accertamenti. Lì è rimasto in osservazione fino a ieri pomeriggio quando i medici lo hanno dimesso per farlo tornare a casa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Agugliano. I militari hanno raccolto le informazioni necessarie a ricostruire l’incidente non disponendo nessun sequestro dell’area e non ravvisando al momento reati. Per il bambino è i suoi genitori invece c’è stato molto spavento.

Marina Verdenelli