Precipita dal quarto piano di casa: è salva per miracolo una 14enne

Precipita dal quarto piano dell’abitazione in cui vive, 14enne miracolata. È successo ieri, intorno alle 16.30, in uno stabile del centro. Stando a quanto trapela, la ragazzina è volata da una finestra per 12 metri, un gesto che avrebbe compiuto dopo un diverbio per il suo fidanzatino. In quel momento, pare che i genitori non si trovassero in casa. Ad accorgersi del corpo, riverso nel cortiletto immerso nel verde di un edificio di Ancona, alcuni residenti della palazzina dove è avvenuto il fatto. Dapprima, per la ragazzina, si pensava a uno svenimento, dato che era priva di coscienza. Quindi, immediata la chiamata al 112 Nue, il Numero unico emergenza. Sul posto, in una manciata di minuti, sono giunti a sirene spiegate i mezzi sanitari del 118. Uno dei militi ha tentato con (non poca) difficoltà di raggiungere il corpo della ragazzina, tra il verde dei cespugli (e delle sterpaglie) della corte interna della palazzina. Accortosi che effettivamente non si trattava di uno svenimento, il sanitario ha fatto scattare l’ulteriore catena dei soccorsi, con l’arrivo – poco dopo – dei vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Ancona centro.

La dinamica sarebbe ancora in corso di accertamento, ma certo è che la 14enne avrebbe riportato una frattura alla caviglia e delle lesioni (non gravi) a una vertebra, per la quale sarebbe stata sottoposta ad intervento chirurgico: insomma, praticamente miracolata. Ad ogni modo, le condizioni dell’adolescente – trasportata in ospedale in codice rosso – non desterebbero preoccupazione. Per fare luce sulla vicenda, non si escludono ulteriori indagini a seguito dell’apertura di un fascicolo da parte della procura dei minori.