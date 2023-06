Premiati i ragazzini creatori di robot

Premiati i vincitori del concorso "Connect Your ideas". La sala assemblee della Fondazione Carifac ha ospitato ‘Programmatori in erba’, i partecipanti al concorso "Connect Your ideas", bandito dalla Fondazione Carifac. L’iniziativa era destinata all’ultima classe dell’infanzia e al triennio delle elementari di 11 Comuni. Gli alunni sono stati invitati a costruire un oggetto funzionante facendo uso dei materiali contenuti all’interno dei Kit Modi, donati dalla Fondazione Carifac alle scuole. Si tratta di kit di robotica modulare che aiutano gli studenti ad apprendere i concetti chiave dell’informatica e trasforma l’apprendimento della programmazione in un divertimento coinvolgente. Sul podio, per il settore "Infanzia" la scuola "Anna Malfaiera" dell’Istituto Comprensivo Imondi Romagnoli con il progetto "Trattore Arcobaleno" e per la "primaria" primo classificato l’Istituto Comprensivo "Don Mauro Costantini" di Serra San Quirico con il progetto "Pasqualino", seguito dalla "L. Bartolini" di Cupramontana - plesso "Brillarelli" - con il progetto "Cuprapark". Infine, in terza posizione "Bartolo da Sassoferrato" che ha presentato "Today’s number". Alle scuole prime classificate sono stati donati, tra le altre cose, 500 euro da investire in prodotti per la scuola.