Premiazione all’associazione Space Running Jesi

Festa con premiazioni per l’associazione sportiva dilettantistica Space Running di Jesi. Oltre 130 i partecipanti tra atleti, tecnici, dirigenti, genitori e sponsor che hanno applaudito i risultati raggiunti in una stagione sportiva entusiasmante. La giovane società jesina è già infatti diventata un riferimento nel panorama nazionale e regionale per quanto riguarda l’atletica Leggera, il podismo e lo Skyrunning. Anche l’Assessore allo Sport di Jesi, Samuele Animali è intervenuto durante le premiazioni ringraziando tutti i presenti per l’impegno sportivo e sociale messo in campo dall’associazione.