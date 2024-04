Prenotazioni boom, spiaggia già sold out

Mancano ancora quindici giorni all’inizio della stagione estiva e alcuni stabilimenti balneari registrano già il sold out. Partita la fase di spianatura degli abbancamenti che proteggono l’arenile dalle mareggiate e dal 10 maggio l’arenile sarà fruibile in tutti i quindici chilometri di lungomare. Bisognerà invece attendere il 10 giugno perché siano installati i nuovi bagni pubblici, che sostituiranno quelli già esistenti presenti sul lungomare Mameli. Alcuni operatori balneari già a febbraio avevano richiesto ai clienti stagionali una conferma, con tanto di caparra, per mantenere l’ombrellone a fronte di una grande richiesta che interessa gli stabilimenti più frequentati, dove è ormai possibile trovare un ombrellone libero. Aumenti contenuti, quelli che saranno apportati nella gran parte degli stabilimenti dove, in media, il costo di due lettini e un ombrellone si aggira attorno ai 700 euro, ma non nelle prime file, per le quali il prezzo aumenta. Una buona risposta per la spiaggia di velluto è arrivata anche dalle vacanze pasquali, quando in molti hanno scelto Senigallia, nonostante il meteo poco favorevole, per trascorrere qualche giorno di relax. A contribuire all’aumento di richieste per soggiornare in città sono sicuramente le tante iniziative organizzate e che dal prossimo autunno porteranno il nome di Senigallia ancora una volta sul piccolo schermo. Per quattro giorni in città è stata Borghese-mania: lo chef protagonista della trasmissione "Quattro ristoranti", in città per registrare una puntata, è stato assediato dai fan, mentre i senigalliesi si sono ormai abituati alla presenza di Marco Bocci, che a novembre porterà su Canale 5 "Alex Bravo, poliziotto a modo suo", una serie di dodici puntate registrate per la gran parte sulla spiaggia di velluto, dove Bocci e lo staff alloggeranno fino a giugno. Non si è voluta perdere il primo week-end estivo nemmeno Laura Chiatti, moglie di Bocci, che ha trascorso il fine settimana con i figli, godendosi la spiaggia non ancora affollata. In attesa del calendario estivo, saranno mercati e mercatini i protagonisti della primavera in attesa dei grandi concerti che saranno i veri protagonisti di questa estate che sta per cominciare. Dal 21 al 23 giugno arriverà in città la carovana di Rds Summer Festival, ma i nomi degli ospiti sono ancora top secret. Il primo luglio a esibirsi in piazza Garibaldi saranno i Simple Minds e il 3 luglio sarà poi il turno dei Pooh.