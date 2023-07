Presentazione del Bestseller "Codice Ratzinger" a Jesi, Giornalista Cionci in Piazza delle Monachette Questa sera, all'Hemingway Café di Jesi, Andrea Cionci presenterà il suo libro diventato bestseller, "Codice Ratzinger", basato sull'inchiesta del giornalista e sui pareri di studiosi italiani e stranieri. Un'occasione da non perdere per scoprire la verità sulla "sede totalmente impedita". Ingresso libero.