"Presto saprete come sono andate le cose"

Il presidente Tony Tiong giovedì scorso ha rassicurato la squadra, scrivendo che essa riceverà gli stipendi non pagati, ma mandando anche un messaggio sibillino che potrebbe preludere a segreti da raccontare. "Don’t worry, the club will pay all salaries" e cioè "Non preoccupatevi, il club pagherà tutti gli stipendi", ha scritto Tiong, che ha anche aggiunto: "You will know the truth soon" e cioè "Presto conoscerete la verità". Di quale verità parla mister Tiong? Magari chiarirà il perché non ha effettuato l’ultimo pagamento. O spiegherà la sua scelta di lasciare Ancona per investire in altre direzioni, come possono essere quelle di Verona o Koper. O le ragioni per cui ha scelto proprio Ancona per investire nel calcio italiano, prima di cambiare idea e creare poi, con il passo indietro di martedì, il danno sportivo, economico, morale e di immagine che grava sulla città in seguito all’esclusione dal prossimo campionato di C.