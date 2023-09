Problemi con i documenti di viaggio: annullato il concerto di Richard Bona a Castelfidardo

Gli organizzatori del Pif 2023 hanno comunicato ieri pomeriggio che il concerto di Richard Bona, in programma stasera al Parco delle Rimembranze, è stato annullato a causa di un problema di documenti di viaggio dell’artista, pseudonimo di Bona Pinder Yayumayalolo, bassista e compositore camerunese. Le sue influenze jazz, pop, bossa-new, afro-beat e funk riecheggiano per il mondo ma Castelfidardo non potrà goderne. "Purtroppo, per questioni indipendenti dalle rispettive volontà - spiega il direttore artistico del Premio Internazionale della Fisarmonica, Antonio Spaccarotella -. Abbiamo ricevuto notizia dallo stesso Bona che non è riuscito a partire per raggiungere l’Italia e ha dovuto rinunciare a diverse date, oltre a quella di Castelfidardo. Gli auguriamo di risolvere l’impasse al più presto e ci scusiamo con gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto in prevendita o che avevano programmato di assistere allo show". Lo stesso Bona ha lasciato un videomessaggio ai suoi fans che spiega scusandosi le ragioni del problema burocratico che l’ha costretto a rinunciare allo spettacolo: "Mi rivolgo ai miei amici del Festival di Castelfidardo, sfortunatamente non riuscirò a suonare. Non ce la farò. Il mio passaporto deve restare per 14 giorni in Ambasciata, ho fatto tutto il possibile ma non ha funzionato. Spero di riuscire a vedervi magari il prossimo anno. Vi mando tutto il mio amore". Gli organizzatori del Pif hanno già avviato la richiesta a VivaTicket per l’apertura della procedura di rimborso alla quale, quando sarà attiva, si potrà accedere direttamente dal sito shop.vivaticket.comitaannulli e compilando l’apposito form. Quanti invece hanno effettuato l’acquisto in Pro Loco o in biglietteria potranno rivolgersi alle stesse. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] o telefonare allo 0717822987. Il festival, promosso dal Comune di Castelfidardo, sotto la direzione dell’assessorato alla Cultura, quest’anno ha incontrato la media partnership di Rai Cultura. E’ anche occasione per celebrare il 160esimo anniversario dell’invenzione della fisarmonica moderna da parte del fidardense Paolo Soprani, imprenditore e padre di un distretto industriale che dalle Marche ha conquistato tutto il mondo.