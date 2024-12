Progetto di inclusione sociale per detenuti

La cooperativa sociale Undicesimaora e Fondazione Caritas di Senigallia, in collaborazione con l’Udepe di Ancona – Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna e i servizi sociali del territorio, dal mese di marzo si stanno impegnando per l’inclusione sociale e lavorativa di circa 40 persone detenute o sottoposte a pena alternativa.

In questo contesto, per sensibilizzare al tema e far conoscere i progetti sono stati organizzati due appuntamenti aperti alla cittadinanza, in collaborazione con la Fondazione Gabbiano.

Il primo si terrà domani, al Cinema Gabbiano alle 21 ci sarà la proiezione del film documentario "Made in Jail – Indossa la libertà", a cui farà seguito un dibattito grazie al collegamento video, in diretta, con il regista Matteo Morittu e Silvio Palermo, il fondatore di Made in Jail, nato nel 1983 dentro le mura del carcere romano di Rebibbia da un gruppo di detenuti, con biglietto fisso a 5 euro.

Il secondo momento di approfondimento è previsto per lunedì 13 gennaio 2025, sempre al Cinema Gabbiano, con il convegno dal titolo "Carcere e giustizia riparativa: il diritto di essere informati", che offrirà uno spazio di riflessione sul diritto all’informazione e sulle modalità di applicazione della giustizia riparativa all’interno del sistema penitenziario.