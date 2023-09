Programma radio Disk Jockey Time. Dedicato alla musica di una volta

Un programma radio per far rivivere la musica di una volta, quella che si suonava nei locali più conosciuti della regione: dal Black Moon di via Colleverde e il Jujube di via Trieste, ad Ancona, al Green Leaves di Porto Recanati, passando per il Tiffany e il Babaloo. A condurre, c’è Nicolò Antonini (nella foto), che intervisterà pr e dj di un tempo. Le puntate, trasmesse su Radio Serena, saranno reperibili online, sotto forma di podcast. "Voglio costruire una memoria storica, quelle discoteche sono state un pezzo fondamentale della nostra regione e sarebbe un peccato perdere tutto questo", spiega Antonini, che lo scorso sabato ha lanciato la prima puntata di ‘Disk Jockey Time’. Sabato intervisterà Gigio Alpini, che portò i latini nelle Marche. Migliaia le persone che si spostavano tra la riviera e l’entroterra, cresciute coi vinili di quegli anni: "L’emozione e la voglia di raccontare un mondo spettacolare ci sono. Una memoria non solo di racconti e aneddoti, ma pure di musica scelta dagli ospiti. Un modo di raccontarsi facendo ballare da casa gli ascoltatori come in pista". Il programma radio è in onda ogni sabato (14-15) sul sito di Radio Serena, con replica la domenica (stessa ora). "A me il mondo dei club e dei locali da ballo ha sempre affascinato – fa Nicolò –. Mi colpisce come i dj riescano a far divertire, da piccolo ho sempre sognato di lavorare lì dentro, di essere in consolle. Ora che sono più grande, un po’ grazie alle amicizie e un po’ grazie a quel bimbo ancora dentro di me, ho deciso di costruire questo progetto. L’iniziativa nasce come pagina Facebook che raccoglie foto e flyer di club e disc jockey dal ’70 al ’99, perché secondo me, dal 2000, questo mondo, è andato morendo". Tra gli scatti, spuntano anche un giovanissimo J-Ax, all’Aqva di Marcelli e i Ricchi e Poveri al Bagarino di Porto Recanati. "Dopo l’estate, l’idea di una pagina Fb è diventata un progetto radiofonico. Radio Serena trasmette da Osimo, è una storica radio anni ’80 che ha visto passare molti dei personaggi e dei dj attuali. Ma il progetto non si fermerà qua – evidenzia –. Punto infatti ad eventi estivi nelle piazze con il format ‘Disc Jockey time goes live’". In radio, però, non solo chi era in consolle, ma anche bartender, pr, direttori artistici, installatori, gestori e figure varie dei locali che hanno fatto la storia delle Marche. L’intervista viene intervallata da canzoni che si suonavano all’interno di quei locali scelte dall’ospitedagli ospiti. Mediamente 5 o 6 canzoni o anche mixage. Ogni singolo porta ad aneddoti e storie che completano l’intervista.

Nicolò Moricci