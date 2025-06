Un giro in moto per raccogliere fondi contro il tumore al seno

Un giro in moto per raccogliere fondi per la prevenzione contro il tumore al seno. Si farà oggi e a organizzarla sono Lupi Maris Biker Group, un gruppo di motociclisti appassionati di Harley Davidson e con base a Jesi e Le Dragonesse di Falconara, combattenti, nella vita come nello sport. In sella alle due ruote toccheranno le Cantine Giusti e altre aziende passando anche a Morro D’Alba. Una ventina i motociclisti che prenderanno a bordo delle proprie due ruote le dragonesse fornendo loro i caschi indispensabili per il giro. Una sfilata con la loro immancabile divisa, una maglietta rosa. Il ritrovo per salire in sella alle moto sarà alle 8.45 alla Lega Navale di Falconara, sede delle dragonesse, con saluto del sindaco di Falconara Stefania Signorini. Le sara consegnato il Gagliardetto Lupi Maris. Alle 9.30 partenza con le dragonesse in sella, direzione Cantine Giusti, Montignano-Castellaro il cui arrivo è previsto per le 10. Sarà offerto caffè e brioche e verrà proposta una visita guidata alle cantine e, tempo permettendo, alle vigne. La proprietà delle Cantine Giusti, consegnerà alle dragonesse una busta contenente una offerta in denaro destinato all’associazione. Alle 11 partenza per Morro D’Alba con una sosta in piazza dove il gruppo troverà le locali a riceverli per il saluto e le foto di rito. Visita guidata per il "camminamento la scarpa" di Morro D’Alba, accompagnati da una guida locale che illustrerà le caratteristiche uniche del luogo. Consegna del gagliardetto Lupi Maris al Comune di Morro D’Alba. Alle 12.45 partenza per Clubhouse dei motociclisti a Monsano dove le dragonesse potranno gustare un pranzo offerto. Il rientro a Falconara sara per il tardo pomeriggio. Le dragonesse sono infatti una associazione di donne operate al seno e come riabilitazione vogano a bordo di imbarcazioni e partecipano a competizioni anche a livello internazionali.