Promozione girone A: Jesina e Fermignanese si sfidano per il primato nella 14esima giornata

I riflettori in questa 14esima giornata di Promozione (girone A) sono puntati sul Carotti di Jesi. Oggi di fronte prima contro seconda in classifica, Jesina contro Fermignanese, divise da un solo punto, in un raggruppamento dove regna l’equilibrio. Solo nell’ultima giornata c’è stato il sorpasso da parte dei leoncelli (che oggi per il big match dovranno fare a meno di Di Gennaro e Massei, squalificati) nei confronti della Fermignanese, con quest’ultima che ultimamente non brilla (non vince da tre partite).

Oggi in campo anche la Biagio Nazzaro Chiaravalle (che proprio ieri ha ufficializzato il difensore Alessandro Rabini dalla Fermana, classe 2004), dopo la vittoria di domenica casalinga, con tanto di esordio vittorioso di mister Fenucci sulla panchina dei rossoblu. I biagiotti cercheranno di confermarsi a Pergola per evitare pure il sorpasso in classifica da parte dei padroni di casa.

Intanto dai risultati di ieri è arrivata la seconda vittoria nel giro di tre giorni del Marina sul Moie Vallesina. Mercoledì in Coppa, in trasferta, dove era stata decisiva la doppietta di Giovagnoli nel primo tempo e il gol dei Catalani nel secondo. A nulla è valso il tentativo di rimonta del Moie con le realizzazioni di Nacciarriti (rigore) e di Pieralisi. E ieri, in campionato, il Marina ha rifilato altri tre gol al Moie certificando la crisi degli avversari: doppietta di Pierandrei e gol di Gregorini, con il Marina che raggiunge in quarta posizione il Tavullia Valfoglia in attesa dei risultati odierni.

Oltre a Jesina e Biagio altre due sfide oggi a chiudere la 14^ giornata del girone A: Gabicce Gradara-S.Orso e Tavullia Valfoglia-Vismara, quest’ultima sfida playoff. Sabato felice anche per la Vigor Castelfidardo a cui basta un gol all’inizio per avere la meglio dell’Appignanese, ultima in classifica. A segno dopo tre minuti Stampella di testa. Non proprio una bella partita da parte della formazione di Malavenda che comunque riesce a conquistare bottino pieno contro un’Appignanese in partita fino alla fine.

Un punto lo prende il Sassoferrato Genga a Lunano. Un match senza reti con la squadra di Gobbi che torna a muovere la classifica. Torna invece a mani vuote il Barbara Monserra dal campo del Villa San Martino.

Il programma. Promozione, 14^ giornata. Girone A. Oggi (ore 14:30): Jesina-Fermignanese, Tavullia Valfoglia-Vismara, Pergolese-Biagio Nazzaro (ore 15), Gabicce Gradara-S.Orso. Ieri: Lunano-Sassoferrato Genga 0-0, Marina-Moie Vallesina 3-0, Villa S. Martino-Barbara Monserra 1-0, Vigor Castelfidardo-Appignanese 1-0.

Classifica: Jesina 26; Fermignanese e Vismara 25; Tavullia Valfoglia e Marina 23; Vigor Castelfidardo 22; Villa San Martino 21; Gabicce Gradara 20; Biagio Nazzaro Chiaravalle 17; Pergolese 16; Barbara Monserra 15; S.Orso, Lunano e Moie Vallesina 13; Sassoferrato Genga 10; Appignanese 7.

Prossimo turno: Appignanese-Marina, Barbara Monserra-Vigor Castelfidardo, Biagio Nazzaro-Tavullia Valfoglia, Fermignanese-Gabicce Gradara, Moie Vallesina-Jesina, S. Orso-Lunano, Sassoferrato Genga-Pergolese, Vismara-Villa S. Martino.