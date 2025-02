Promuovere i borghi. Protocollo d’intesa

I Borghi più belli d’Italia nelle Marche e Assohotel Fano, Torrette e Marotta, siglano un importante Protocollo d’Intesa per creare un circuito sinergico volto a promuovere i borghi marchigiani e a diffondere la conoscenza del loro patrimonio tra i turisti che soggiornano nelle strutture associate ad Assohotel.

Il sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto con la firma: "Questo nuovo accordo rappresenta un significativo step per la promozione del patrimonio culturale e turistico delle zone interne marchigiane, integrando le meraviglie della costa con un’offerta turistica di qualità delle aree interne. Un passo davvero importante nell’ottica di creare un circuito all’insegna della collaborazione che ci permetta di raggiungere un più ampio pubblico così da garantire ed aumentare la visibilità dei borghi facendo conoscere le peculiarità di ognuno e creando un concreto ponte tra mare ed entroterra per un’offerta turistica capace di emozionare e appagare i visitatori. Un’altra considerevole opportunità per Sassoferrato, che è entrato a fare parte dei "Borghi più belli d’Italia" nel 2017, e per l’intero territorio".