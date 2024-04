Pronte le nuove casse di espansione, oggi l’ultimo sopralluogo

Un sopralluogo, oggi alle 10, chiuderà i lavori di realizzazione delle casse di espansione sui fossi San Sebastiano e Cannetacci, nel bacino idrografico del fiume Esino, entrambi ricadenti nel territorio falconarese. Lo ha organizzato il Consorzio di bonifica delle Marche, in presenza dell’assessore regionale alla difesa del suolo, Stefano Aguzzi, dei sindaci Stefania Signorini (Falconara) e Davide Fiorini (Camerata Picena), mentre è stata annunciata anche la presenza del primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti. Gli interventi, nei mesi scorsi, erano stati attuati dal Consorzio grazie ai finanziamenti regionali per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio di Falconara. E secondo le previsioni, le due opere concorreranno a una considerevole riduzione del rischio di esondazioni su aree considerate sensibili, già dall’evento meteorologico del 2006, che mandò sott’acqua gran parte della zona industriale di Castelferretti, i quartieri di Villanova e Fiumesino e alcune infrastrutture come il vicino aeroporto. Le casse di espansione, come da progetti, dovrebbero riuscire a invasare rilevanti volumi di liquidi in modo tale che, una volta superata l’onda di piena, potranno restituirli successivamente e gradualmente evitando gravi danni ai territori attraversati dai corsi d’acqua. Inoltre, sono stati utilizzati dei materiali perfettamente in grado di integrarsi alla morfologia del territorio. Nel rispetto delle previsioni di novembre 2023, le opere sono state completate nella prima metà del 2024 e con l’appuntamento di oggi saranno consegnate alla città. Saranno presenti anche i tecnici e i progettisti che hanno lavorato col Consorzio di Bonifica delle Marche e la Regione.