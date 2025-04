Proprietari in vacanza, i ladri ne approfittano e fanno bottino pieno

I proprietari partono per Pasqua, i ladri gli ripuliscono casa. È durata poche ore la vacanza di una famiglia di senigalliesi che giovedì è partita per trascorrere le vacanze di Pasqua insieme ai parenti che vivono in Campania. A chiamarli, sono stati i vicini di casa che, al loro rientro hanno trovato la porta di casa aperta: si sono affacciati e hanno visto l’appartamento messo sotto sopra dai malviventi. Immediata la chiamata ai proprietari che si sono subito messi sulla via di casa. Il colpo è stato messo a segno sabato pomeriggio: "Quando siamo usciti la porta era regolarmente chiusa, saranno state circa le 17, poi al rientro, un paio di ore dopo abbiamo notato la porta socchiusa e sapendo che erano partiti, tra vicini ci avvisiamo, mi sono affacciata e la casa era completamente devastata, così ho chiamato il proprietario" spiega la vicina. Danneggiata la porta blindata che è stata forzata per essere aperta: le tapparelle invece sono rimaste abbassate: "Sono entrati e usciti dalla porta, da noi non hanno provato ad entrare, forse hanno sentito qualcuno che arrivava" prosegue la vicina. Il bottino è in corso di quantificazione, ma da un primo controllo sembrerebbe che i ladri non avrebbero portato via nulla di valore. Un furto che va ad allungare la lista dei tanti andati a segno nei mesi scorsi.