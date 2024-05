Prosegue il tour dell’Informabus nelle frazioni

A bordo dell’Informabus prosegue il giro delle frazioni per portare i servizi di informazione e ascolto ai cittadini. Ecco le prossime tappe dell’Urp itinerante: martedì 7 maggio - Gallignano nel piazzale all’interno del centro storico; giovedì 9 maggio - Montacuto nel piazzale nei pressi del cimitero; giovedì 16 maggio - Candia nel piazzale vicino agli impianti sportivi; giovedì 23 maggio - Varano nel piazzale di fronte ai bagni pubblici; giovedì 30 maggio - Sappanico nei pressi della scuola.

Tutti gli appuntamenti saranno dalle 15 alle 17. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Ancona, nella sezione “Notizie”. Il progetto Il progetto Urp Itinerante ha la finalità di raggiungere i cittadini nelle zone più periferiche, per portare tutti i servizi solitamente erogati nell’ufficio della sede centrale. Tutto questo, in collaborazione con uno strumento già collaudato di servizio di informazioni specifico come l’Informabus.

L’Unità di strada Informabus è un servizio di informazioni e ascolto che si rivolge prevalentemente ai giovani, ma non solo. Nasce con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione di comportamenti a rischio, offrendo un luogo di ascolto e confronto su diversi temi, con particolare riferimento a sessualità, sostanze, alcol, gioco d’azzardo. Il servizio è svolto in totale anonimato.