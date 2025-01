Provoca lo schianto e poi fugge: è caccia all’autista del furgone

E’ ancora caccia al pirata della strada che l’altra sera avrebbe provocato uno schianto a San Biagio di Osimo. Due i mezzi coinvolti tra le vie Ancona e Montegalluccio, un’auto e un furgone appunto che i carabinieri hanno cercato di rintracciare subito perché, sul luogo dell’incidente, al loro arrivo, non era presente.

I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo hanno dovuto estrarre dalle lamiere della macchina, una Ford Ka, una persona per affidarla alle cure del personale medico. Si tratta di una donna, osimana. Con lei nell’abitacolo c’era il figlio, anche lui portato all’ospedale, a Torrette, in condizioni non gravi, così come la madre.

I carabinieri di Offagna, accorsi immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini per risalire all’identità del conducente del furgone: grazie alle telecamere di sorveglianza installate lungo via D’Ancona, le forze dell’ordine stanno cercando sia di ricostruire l’accaduto che di individuare il responsabile dell’impatto.

Restano da chiarire le circostanze precise dell’incidente e i motivi che hanno spinto il conducente del furgone a fuggire senza prestare soccorso. L’auto che proveniva da Ancona ed era diretta a Osimo è finita fuoristrada, lungo il campo che costeggia la carreggiata, semidistrutta tanto da far temere il peggio ai primi soccorritori sul posto, mentre il furgone che proveniva dalla corsia di marcia opposta ha proseguito la sua corsa verosimilmente lungo la stessa direzione.