Pulizia delle caditoie, si completano i lavori

Sono scattati lunedì i lavori di pulizia delle caditoie cittadine, per la precisione 593, nella zona del centro sud di Falconara. Dopo Palombina Vecchia, come aveva annunciato l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, gli interventi di prevenzione e manutenzione stanno proseguendo in tutto il territorio. E in particolare l’amministrazione comunale ha richiesto ai cittadini di non sostare sopra i tombini, in modo da consentire agli addetti di eseguire la pulizia. La collaborazione della popolazione, infatti, potrebbe rivelarsi molto utile al fine di completare quegli interventi, tanto attesi, nei tempi previsti.

Le caditoie interessate sono quelle delle vie Caprera, dei Mille, Fermi, Galilei, Galvani, Goito, Isonzo, Italia, La Marmora, Menotti, Mentana, Nievo, Pastrengo, Piave, Puglie, Quarto, S. Santarosa, San Martino per arrivare all’area attorno al parco Kennedy, il piazzale delle scuole Moro, Ferraris, Rodari e ancora le vie Solferino, Spagnoli, Speri, Toti, Trento, Trieste, Ville, Volta e Volturno. Insomma un lungo elenco di tombini che saranno bonificati. Poi le operazioni si concentreranno in altre zone di Falconara.