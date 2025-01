"Puntatori laser contro i residenti"

Non si placano le segnalazioni di episodi molesti da parte di baby vandali ai danni dei residenti di Osimo Stazione. "Dirigono puntatori laser rossi contro le finestre durante le ore notturne, creando disagio e preoccupazione per chi vive in zona. Questi comportamenti mostrano la noia e la mancanza di senso civico da parte dei ragazzi – denuncia Giulia Dionisi, fondatrice della lista civica Rinasci Osimo -. Ci si è trovati nella prima gioventù a fare delle "bravate" ma qui assistiamo a gesti di natura aggressiva, volontà di spaventare per divertimento, mancanza di senso civico. Noi di Rinasci Osimo chiederemo al Comune attività di sicurezza maggiore e proporremo come gruppo attività tecniche e specifiche di prevenzione e contrasto come ad esempio percorsi educativi con modalità circolare (no frontale) guidati da professionisti e specialisti o emissione di ordinanze specifiche di sanzioni mirate. Auspichiamo anche progetti per i giovani guidati da giovani ‘senior’, perché si sa, i ragazzi si avvicinano di più ai loro pari". Non solo l’ultimo dell’anno ma anche le sere seguenti gruppi di ragazzini hanno lanciato petardi contro le auto in sosta danneggiandone almeno due e poi addosso ai gatti appostati a pochi passi dalle abitazioni.