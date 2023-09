Puntura di un insetto, va in choc anafilattico

Momenti di paura ieri poco dopo le 17,30 in frazione Costa ad Arcevia dove un 68enne si è sentito male improvvisamente, subito dopo essere stato punto da una vespa. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di pochissimo tempo, l’uomo accusava tutti i sintomi di uno shock anafilattico. Immediata la richiesta di soccorsi: il personale medico, arrivato sul posto ha prestato le prime cure ed ha subito predisposto il trasferimento del 68enne all’ospedale di Fabriano. L’uomo è rimasto sempre cosciente, ma non è riuscito a riferire ai medici di che insetto si trattasse, anche se, era quasi sicuro fosse stata una vespa e non un calabrone. Sono stati i familiari ad effettuare la chiamata e a loro sono state impartite le prime istruzioni di soccorso: dal corretto posizionamento ad altre manovre che potessero mettere in sicurezza il paziente. Fondamentale la tempestività della chiamata, ma anche dell’intervento da parte dei sanitari che hanno evitato che la situazione potesse degenerare. L’uomo era probabilmente un soggetto allergico e in ospedale gli sono subito state praticate le cure del caso e dopo alcune ore è stato tenuto sotto osservazione ma dichiarato fuori pericolo. Durante la stagione estiva sono state diverse le persone che si sono recate al pronto soccorso a seguito di una puntura d’insetto che gli aveva causato un’infezione.