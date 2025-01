Quando il teatro incontra l’arte: le opere di Van Gogh prendono vita

Quando il teatro incontra l’arte. Potrebbe essere questo l’ideale sottotitolo dell’originale spettacolo che andrà in scena venerdì e sabato (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia. Stiamo parlando di "Van Gogh Café Opera Musical", un vero e proprio colossal del teatro musicale, proposto fuori abbonamento nell’ambito della stagione organizzata dal Comune e dall’AMAT, con il contributo della Regione Marche. Scritto da Andrea Ortis, ‘Van Gogh Café Opera Musical’ è una produzione firmata MIC International Company.

Lo spettacolo è ambientato in un cafè chantant parigino, e si ispira alle opere e alla straordinaria e tumultuosa vita del celebre pittore olandese, che sul palcoscenico prendono vita grazie a una scenografia suggestiva, alla musica dal vivo, a un cast d’eccezione, a coinvolgenti coreografie e infine ad emozionanti proiezioni animate in 3D che rendono letteralmente ‘immersive’ le opere di Van Gogh, da ‘Notte stellata’ a ‘Campo di grano con volo di corvi’, dai ‘Girasoli’ agli gli autoritratti. In una coinvolgente fusione di musica, danza e canto, il cast porta in scena amicizie, relazioni, gioie, malinconie e solitudini del geniale artista. Riguardo alla musica, l’orchestra esegue, tra gli altri, brani di leggendari interpreti francesi come Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu e Yves Montand. Andrea Ortis, oltre a curare la regia, è autore del libretto e dell’adattamento dei testi insieme a Franco Travaglio, e si esibisce sul palco insieme ai talentuosi performer Floriana Monici, Roberta Miolla, Raffaele Ficiur, Chiara Di Loreto, Rebecca Erroi e Lara Ferrari.

Le musiche, composte e arrangiate da Antonello Capuano e orchestrate da Francesco Coia, sono eseguite dal vivo da Antonello Capuano (chitarra), Leonardo Mazzarotto (violino), Andrea Salvadè (pianoforte/musette), Marco Molino (percussioni), Lorenzo Mastrogiuseppe (contrabbasso). Le scene sono di Gabriele Moreschi, le coreografie di Marco Bebbu, le luci e i video di Virginio Levrio, i costumi di Marisa Vecchiarelli. Biglietti: Teatro la Fenice (per informazioni e prenotazioni 0717930842 e 3351776042) e biglietterie del circuito dell’AMAT (0712072439 e www.amatmarche.net) e di www.vivaticket.com.