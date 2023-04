Quattrini raddoppia: "Realizzo un sogno"

La storica gelateria Quattrini di Falconara Marittima ha raddoppiato. L’attività, infatti, sabato scorso ha aperto il suo secondo punto vendita nella splendida località di Sirolo, la perla del Conero. "Un sogno che diventa realtà per la nostra famiglia – hanno fatto sapere i Quattrini, pieni di emozione -, lo abbiamo tanto desiderato ed abbiamo lavorato duramente perché questo potesse realizzarsi". Non l’unico sogno della famiglia, perché intanto lo storico locale di piazza Mazzini 8, in centro a Falconara, era stato recentemente ristrutturato. La gelateria, dal 2022, ha anche ottenuto due coni della prestigiosa guida del Gambero Rosso. E ora il nuovo spazio in quel di Sirolo, in via Giulietti 39. "Sarà il posto dove daremo continuità alla tradizione – hanno aggiunto - ma strizzeremo l’occhio all’innovazione, accanto ai grandi classici, intramontabili, non mancheranno gusti nei quali sperimentazione e ricerca saranno le parole d’ordine. Ciò che non cambierà sarà la nostra filosofia: offrire un gelato buono e genuino partendo sempre dalle materie". Al taglio del nastro hanno partecipato Franco ed Erika Quattrini, Tiziana Gambini e anche il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, che si è complimentato con tutta la famiglia.