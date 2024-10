Quattro squadre a punteggio pieno

Seconda giornata in Seconda Categoria con appena quattro squadre rimaste al comando a punteggio pieno, due per girone: nel C Rosora Angelie Corinaldo, nel D Loreto e GLS Dorica. 2° Giornata. Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Chiaravalle 0-0; Monsano-Olimpia Ostra Vetere 0-3; Monte Porzio-Trecastelli 1-1; Monte Roberto-Corinaldo 0-2; Rosora Angeli-Borgo Molino 3-0; Senigallia Calcio-Le Torri Castelplanio 1-4; Serrana 1933-Aurora Jesi 1-0; Terre del Lacrima-Cupramontana 1-2. Classifica. Rosora Angeli, Corinaldo 6; Olimpia Ostra Vetere, Avis Arcevia, Serrana 1933, Trecastelli 4; Le Torri Castelplanio, Terre del Lacrima, Cupramontana, Monte Roberto 3; Monte Porzio, Chiaravalle, Borgo Molino, Senigallia Calcio 1; Aurora Jesi, Monsano 0. Prossimo turno. Aurora Jesi-Rosora Angeli; Chiaravalle-Borgo Molino; Corinaldo-Serrana 1933; Cupramontana-Senigallia Calcio; le Torri Castelplanio-Monsano; Monte Roberto-Monte Porzio; Olimpia Ostra Vetere-Terre del Lacrima; Trecastelli-Avis Arcevia Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Palombina Vecchia 3-1; Falconarese-Camerano 1-3; Giovane Offagna-Ankon Dorica 0-3; GLS Dorica-Europa Calcio 1-0; Leonessa Montoro-Candia Baraccola 0-1; Loreto-SA Castelfidardo 2-1; Nuova Sirolese-Villa Musone 1-1; Piano San Lazzaro-Osimo Stazione Five 4-1. Classifica. Loreto, GLS Dorica 6; Piano San Lazzaro, Ankon Dorica, Candia Baraccola 4; Camerano, Agugliano Polverigi, SA Castelfidardo, Falconarese, Giovane Offagna 3; Nuova Sirolese 2; Villa Musone, Europa Calcio, Leonessa Montoro 1; Palombina Vecchia, Osimo Stazione Five 0. Andrea Pongetti