Quel corpo sul balcone: "Terribile, un vero choc"

Sono state ore difficili, davvero difficili da dimenticare anche per alcune persone che si sono trovate ad una manciata di metri dalla casa del terrore. Il parcheggio del centro commerciale a ridosso del ponte del Cesano si affolla ben presto di curiosi con le forze dell’ordine intente a far allontanare tutti. Ma alcuni non riescono proprio ad andarsene, lo choc è ancora troppo forte: "Stavo passando di qui quando mi è stato intimato di fermarmi, ho parcheggiato – dice un ragazzo – e mi sono spostato verso la strada, in un punto rialzato per vedere cosa stava accadendo. Sono certo di aver visto un corpo, mi sono davvero spaventato". Anche una giovane ragazza, visibilmente scossa, ribadisce il macabro dettaglio, ma solo per sentito dire: "Non ho visto nulla, ad un certo punto però tutti hanno detto di aver notato il corpo della signora sul balcone, non me la sono sentita di andare a curiosare, sono davvero scossa". Qualcunaltro invece fa due più due, sa chi abita a pochissimi metri dal fiume Cesano ed azzarda: "Ho la sensazione di averlo visto questa mattina al centro commerciale, non so dire con certezza se era lui, era troppo distante, non fatemi aggiungere altro, posso solo affermare che era tutto tranquillo". Poche notizie e frammentarie, ma la concitazione del momento non si placa. Alcuni si siedono sul muretto consci di dover aspettare l’imbrunire prima di rimettersi in marcia verso la propria destinazione. La notte cala, le voci sull’epilogo più tragico si susseguono fino a diventare una tragica certezza che lascia deserto il parcheggio a due passi dal fiume Cesano.

Nicolò Scocchera