"Queste persone sono un esempio per la comunità"

Li ha chiamati al Castello per ringraziarli quali "esempio per la nostra comunità" e per aver "sfatato il luogo comune dell’indifferenza". Parole con le quali il sindaco Stefania Signorini ha rivolto a Marco Mencarelli e Francesco Polichiso, i due uomini che domenica scorsa, grazie al loro intervento, hanno permesso alla Polizia locale di Falconara di identificare e denunciare gli autori dello scippo ai danni di una 90enne. I due cittadini sono stati ricevuti ieri nella sede comunale di Falconara Alta e la Prof ha voluto rimarcare il loro spiccato senso civico.

"Ho voluto incontrarvi perché è importante valorizzare la vostra sensibilità: non vi siete voltati dall’altra parte, vi siete fatti carico del prossimo. L’altruismo e la solidarietà devono fare notizia, abbiamo bisogno di modelli positivi".

Mencarelli e Polichiso, vedendo i due giovanissimi scippatori con la borsetta in mano ne hanno chiesto conto e i due adolescenti sono scappati abbandonando la refurtiva. Mencarelli in particolare si è lanciato all’inseguimento e ha recuperato il maltolto.

Nelle ore successive è stato ritrovato a terra, poco distante, anche il borsellino contenente il bancomat, restituito alla 90enne come la borsa.

I due cittadini hanno saputo fornire una descrizione dettagliata dei rapinatori, che ha permesso agli agenti di Polizia locale di ricostruire, tramite le telecamere, tutto il percorso fatto, fino a una ripresa in cui gli adolescenti erano ben visibili in volto. Ieri in Sala del Leone erano presenti anche il comandante del Corpo, Luciano Loccioni, assieme ad alcuni ufficiali e agenti che hanno condotto le indagini.

Il personale del Comando di Palazzo Bianchi, infatti, dopo una complessa analisi delle immagini, ha riconosciuto i ragazzini, già identificati in passato durante i controlli periodici sul territorio. Ora i due ragazzini, uno ancora minorenne e l’altro di 19 anni, dovranno rispondere in concorso per rapina aggravata e lesioni personali.

L’episodio si era consumato domenica scorsa, intorno alle 19.30, in via Marconi, in prossimità del McDonald’s. Sul posto, per prestare i soccorsi alla signora, erano intervenuti anche i sanitari del 118.

"Ci sono volute ore e ore di analisi delle immagini – ha ricordato il sindaco Stefania Signorini – e di presenza costante sul territorio per riuscire a collegare quei volti a nomi e identità. In questo caso le nuove telecamere, che abbiamo installato in tutto il territorio, sono state efficaci anche grazie alla preparazione e alla competenza della nostra Polizia locale. È stato ripagato il lavoro svolto negli ultimi anni, con il presidio quotidiano in ogni quartiere".