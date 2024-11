Quindicenne cade da cavallo e batte la schiena: grande paura

Momenti di paura ieri in un maneggio di Montemarciano dove una giovane è caduta da cavallo mentre si stava allenando. La ragazza, una 15enne, è caduta rovinosamente a terra battendo coccige e schiena a terra. Subito soccorsa, in attesa dell’arrivo dei sanitari, la giovane è stata tenuta nella stessa posizione, mentre i presenti cercavano di tranquillizzarla. La amazzone è caduta improvvisamente facendo temere inizialmente il peggio. Dolorante è stata subito sottoposta ad accertamenti da parte del personale dell’Avis di Montemarciano e della Croce Gialla di Falconara arrivate sul posto: dopo i primi controlli è stata stabilizzata e trasferita all’ospedale di Torrette per ulteriori accertamenti. Alla giovane è stato assegnato un codice di media gravità, che ha tranquillizzato le persone che sono rimaste con lei ad incoraggiarla fino all’arrivo dei soccorsi, ma anche i suoi familiari. L’epilogo, che doveva essere quello di un normale allenamento come avvenuto per la giovane in tante altre occasioni, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Fortunatamente le condizioni della 15 non sono mai state critiche.