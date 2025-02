Raccolta firme per sollecitare un nuovo sistema fognario in riviera

L’alluvione del settembre scorso ha letteralmente sommerso d’acqua Marcelli di Numana. Poche settimane dopo alcuni cittadini hanno dato il via a una raccolta firme. "Finalmente, nel giro di un mese, abbiamo raccolto le firme necessarie da consegnare al sindaco per chiedere alla Regione il contributo necessario per il rifacimento del sistema fognario di Numana-Sirolo il cui progetto nel 2019 è stato già voluto e approvato. A breve partirà la raccolta firme online cui potranno partecipare anche i non residenti. Speriamo così di dare un forte supporto al sindaco che si sta già adoperando per risolvere la situazione. Contiamo anche sul supporto del presidente di Acquambiente affinché a Numana si realizzi il progetto di rifacimento fogne che sta concretizzando a Filottrano". Ad affermarlo è la portavoce. Servono 12 milioni di euro e tre anni di lavoro. Il primo cittadino Gianluigi Tombolini dice: "Il progetto rappresenterebbe una svolta ma, nonostante sia già attuativo, l’ostacolo principale è il reperimento dei fondi per avviare i lavori. Come amministrazione ci siamo già attivati avviando interlocuzioni con il ministero dell’Ambiente e con la Regione con risorse dal Pnrr".