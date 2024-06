Raduno delle Harley: grande festa. Pronte a sfilare 2.300 mitiche moto

"European H.o.g. Rally Senigallia", oggi in arrivo altre moto. Harley Davidson è uno dei marchi più famosi del panorama motociclistico, il loro inconfondibile rombo sarà la colonna sonora di questi tre giorni in cui le iconiche moto sfileranno per le vie della città. Un vero e proprio villaggio all’insegna di un sound consolidato da decenni di passione e che in questi giorni è protagonista in città dove si è aperta la 30esima edizione del raduno. Anche oggi sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta in via Portici Ercolani, da via Cavallotti a via Manni, ambo i lati, via Perilli, da via Manni a sottovia veicolare, ambo i lati, -via Bovio, ambo i lati, da via Perilli a lungomare Marconi, lungomare Marconi da via Bovio a piazzale della Libertà, lato monte, - piazzale della Libertà, da lungomare Marconi a via Zara lato nord,lungomare D. Alighieri, da piazzale della Libertà a via Dalmazia, lato monte, piazzale Morandi, area parcheggio.

Nelle aree interessate alla manifestazione si potrà circola esclusivamente a piedi. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha predisposto un ingente servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica, a tutela dei partecipanti e dei residenti. Alla Polizia di Stato spetta infatti di provvedere a tutte le misure idonee per garantire un sereno svolgimento della manifestazione. Per questo, sono state messe in campo numerose forze, coordinando l’attività di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, oltre al personale della Protezione Civile, volontari, addetti alla sicurity ed al servizio antincendio. Saranno inoltre impiegati reparti provenienti da altre Regioni ed operatori di Polizia in borghese. Tutto il personale delle forze dell’ordine verrà impiegato in turni di servizio che si estenderanno in tutto l’arco dell’evento, anche in orari notturni.

Ieri alle 23 Giuseppe Scarpato & Hillside Power Trio hanno acceso la festa in piazza Garibaldi dove ad alternarsi in consolle, prima e dopo dell’atteso concerto c’erano Dj Ringo e Tony. Stasera ci saranno The RainBand e Timothy Cavicchini. Ma l’attesa è tutta per Marky Ramone, batterista dei Ramones, leggendaria band, considerata la madre del movimento punk americano degli anni Settanta.

E domani saranno 2mila e 300 le moto accreditate per la parata che interesserà non solo Senigallia ma anche il suo hinterland. Il percorso prevede la partenza dal lungomare Dante Alighieri per poi proseguire fino a Marina di Montemarciano dove la carovana si dirigerà verso le colline marchigiane per poi tornare sulla spiaggia di velluto percorrendo la provinciale Sant’Angelo, viale dei Pini, corso Matteotti. Uno spettacolo unico a cui hanno potuto assistere fino ad ora le capitale europee che hanno ospitato l’evento.