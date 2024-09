Raf, show strabiliante. E c’è chi ne approfitta per rubare in casa

Il giorno dopo il grande successo del concerto di Raf al Passetto, la sensazione è quella di aver organizzato qualcosa di fantastico. Una piazza così gremita non la si vedeva da anni. Il sindaco, gli assessori ma anche tanti cittadini ieri hanno inondato le bacheche social con foto e commenti. C’è però anche chi ne ha approfittato. Un 19enne ha infatti provato a entrare in un appartamento del quartiere Adriatico mentre al Passetto cantava Raf. È successo sabato sera in via Maratta dove le Squadre Volanti sono intervenute dopo la segnalazione di una persona sospetta che stava tentando di entrare in un’abitazione al pianoterra. Un residente della zona ha riferito agli agenti della questura dorica la presenza di un uomo con indosso solo dei pantaloncini che a mani nude stava alzando una serranda del piano terra di un’abitazione e, non riuscendovi, si è diretto verso un’abitazione attigua, passando da un cancello. I poliziotti lo hanno fermato poco dopo, si trattava di un romeno di 19 anni che non ha saputo spiegare la sua presenza lì e i suoi tentativi di effrazione, tra cui il tentativo di entrare in casa della ragazza, confutato dalla stessa. Il giovane, che non aveva arnesi da scasso con sé, è stato portato in questura per accertamenti. Sempre sabato sera le volanti sono intervenute in via Flaminia dove era stata segnalata una cittadina di origini russe di 44 anni in stato di ubriachezza molesta. Gravata da un Foglio di Via e non in regola in materie di immigrazione, la 44enne è stata denunciata e multata per ubriachezza.