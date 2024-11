Raffica di incidenti: paura per una bimba

Nuovo schianto in città a meno di 24 ore dal precedente. Coinvolta anche una bimba di tre anni. Paura ieri mattina poco dopo le 9 in fondo a via Appennini, all’incrocio con via Tabano e Campolungo. A scontrarsi due auto, una piccola utilitaria Subaru condotta da una donna di 55 anni di origini straniere e residente a Jesi e una Lania Y guidata da una 39enne jesina a bordo dell’auto con la sua piccola, spaventata ma praticamente illesa. La 55enne che ha arrestato la sua corsa a bordo carreggiata in via Campolungo (proveniva dall’edicola) non riusciva ad uscire da sola dall’abitacolo da cui i sanitari l’hanno estratta e sistemata sulla barella per portarla al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. La donna ha riportato lesioni e un forte choc ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti. Sul posto anche gli agenti di polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico. Nel pomeriggio un altro incidente si è registrato in superstrada all’altezza dell’uscita Jesi Ovest in prossimità dei lavori. Anche in questo caso per fortuna nessun ferito grave. Alle 17 poi un’altra vettura si è ribaltata in via del Prato anche qui senza serie conseguenze.