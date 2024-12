Ragazzi vanno al voto per il baby Consiglio

Mercoledì 17 dicembre dalle 16.30 si svolgeranno nella sala consiliare le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi per eleggere il/la rappresentante del sindaco. Il Consiglio municipale ragazzi è un organismo che permette ai giovanissimi di affrontare e discutere tematiche riguardanti la città e fare conoscere il proprio punto di vista proponendo miglioramenti a misura di bimbo. Gli incontri sono iniziati a novembre e si svolgono al Centro Informagiovani di Senigallia. La finalità del Consiglio municipale dei ragazzi è di rendere protagonisti i giovani, di farli partecipare alla vita politica della città, dando voce alle loro esigenze e ai loro progetti. La seduta è pubblica e la cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere i/le candidati/e che si sono proposti per la carica. Nell’edizione 2023/2024 del Cmr sono stati tre i progetti portati a termine, in particolare quello di dedicare una giornata alla raccolta di cibo, coperte e quant’altro utile per associazioni cinofile e gattofile della città.