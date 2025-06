Raid di furti nelle case: è caccia a una banda

Sono tre i furti denunciati alla polizia, tutti sono stati messi a segno sabato sera, mentre i proprietari non erano in casa. Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda di malviventi, le indagini sono in corso da parte degli agenti che, su chiamata dei proprietari, hanno constatato i segni di effrazione nei tre appartamenti: uno a Marzocca, gli altri due in centro storico.

Nella frazione si sono introdotti forzando una finestra e una volta all’interno, hanno messo tutto sottosopra alla ricerca della cassaforte. Una volta trovata, l’hanno aperta con l’ausilio di un flessibile e poi si sono dati alla fuga con 700 euro in contanti e monili in corso di quantificazione.

Le altre famiglie vittime di ladri del sabato sera, risiedono entrambe in due appartamenti del centro storico, dove i ladri si sono riusciti a introdurre in poco tempo. Hanno forzato le serrande con degli arnesi di scasso e una volta all’interno si sono messi alla ricerca di monili e contanti. Hanno rubato solo oro, per un valore in corso di quantificazione.

Il colpo più corposo è sicuramente quello ai danni dei residenti di Marzocca che pensavano di aver messo oro e soldi al sicuro richiudendoli in cassaforte. Furti effettuati probabilmente in tarda serata, i vicini di casa non si sono accorti di nulla e non hanno sentito alcun rumore. Dopo i ladri acrobati, questa volta ad agire potrebbe essere una banda di malviventi itinerante, che, dopo aver preso di mira alcune abitazioni potrebbe essersi già allontanata.

Ladri che spesso, nei mesi estivi, sono agevolati dalle finestre lasciate incautamente aperte. Tra le tecniche più usate per i furti negli appartamenti nei mesi estivi, c’è anche quella del foro.

Non solo furti in appartamento, in azione anche i ladri di biciclette che nel primo week-end estivo, sono entrati in azione non solo sul lungomare, ma anche in prossimità del centro storico. Il raid dei ladri di biciclette ha riguardato anche alcune bici lasciate negli androni di alcuni palazzi delle Saline e del Molinello. Tante le segnalazioni relative ai furti nel gruppo ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ dove ai post relativi ai colpi vengono allegate anche le foto di biciclette nella speranza che qualcuno possa riconoscerle e avvisare il proprietario. Non è raro che biciclette rubate vengano utilizzate per degli spostamenti e poi abbandonate in prossimità di cassonetti o rastrelliere.