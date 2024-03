"Rap Attitude Lab School" con Mascini degli Assalti Frontali

Ha preso il via e si concluderà domani il laboratorio rap agli Archi tenuto da Luca Mascini leader degli Assalti frontali, uno dei pionieri del rap romano e italiano negli anni 80 e 90, autore anche di diverse canzoni per lo Zecchino d’Oro. Il progetto formativo è proposto dall’associazione Arcopolis e fa parte di una serie di laboratori di "Arteducazione" rivolti agli adolescenti: un modello didattico che favorisce una conoscenza ascendente, centrata sull’ascolto delle specificità individuali, il loro vissuto e le loro emozioni, e utilizza l’arte come strumento per conoscere se stessi, gli altri e il mondo.

Il progetto è patrocinato dal Comune e finanziato dalla Fondazione Cariverona. Fino a domani sarà la musica protagonista con "Rap Attitude Lab School" che proseguirà con altri tre incontri dal 20 al 22 marzo tutti presso la sede di "Casa De Niarchi" in via Fornaci Comunali. Mascini, nato a Roma nel 1966, nome d’arte "Militant A", rapper, ha esperienza trentennale nel mondo della comunicazione e dell’arte come leader del gruppo "Onda Rossa Posse" prima e poi "Assalti Frontali" poi. È autore di 9 dischi con più di centomila copie vendute. Conduce da anni laboratori rap nei territori e nelle scuole come nuovo modello didattico sperimentale . Collabora con Arcopolis da tempo e ha promosso in precedenza i laboratori rap in varie scuole del territorio come le Da Vinci, Podesti, le Savio e le Marconi. Saranno presenti bambini e adolescenti del quartiere e anche di alcuni studenti dell’istituto superiore Galilei.

A seguire si terranno i laboratori "TeatroPolis de NiArchi Lab School" condotto da Vincenzo Di Maio; "Art in my Heart Lab School" sull’arte urbana condotto da Jo Arancibia; "CreaTura Lab School" laboratorio naturalistico condotto dal tour operator "Natura in Movimento" con varie gite nel territorio anconetano. Per maggiori informazioni telefonare al numero 3208640037.