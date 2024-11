Rapine, truffe e una donna tra le fiamme: gli encomi

Una donna salvata dalle fiamme, un maxi arresto di truffatori di anziani, un pericoloso rapinatore preso dopo tre rapine a mano armata e una delicata indagine su un responsabile di atti sessuali ai danni di minorenni e di detenzione di materiale pedopomografico. Sono le operazioni che hanno portato il comandante della Legione Carabinieri Marche, il generale di brigata Nicola Conforti, a consegnare ieri medaglie ed encomi ai militari meritevoli di importanti interventi di servizio effettuati negli ultimi anni. Medaglia di bronzo al valor civile concessa al Maresciallo Luigi Scapicchio, Comandante della Stazione di Arcevia, per un coraggioso intervento effettuato nel 2016 all’interno di un’abitazione in fiamme di Corinaldo, durante il quale il sottufficiale aveva tratto in salvo una donna già avvolta dal fuoco facendosi largo con mezzi di fortuna nell’appartamento saturo di fumo e trasportandola all’esterno. Encomi sono stati poi concessi ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo per un’operazione di servizio che ha condotto all’arresto di due soggetti campani che avevano posto in essere 40 truffe ad anziani nelle Regioni Marche, Abruzzo e Puglia nel 2023, al Comandante e ai militari del Norm di Jesi per l’arresto di un rapinatore che aveva compiuto ben 3 rapine a mano armata nel centro di Jesi nel luglio scorso; al comandante della Stazione di Ancona Principale per l’arresto, ad esito di una complessa indagine condotta nel 2023, di un soggetto artefice di atti sessuali ai danni di minorenni e di detenzione di materiale pedopornografico. Conforti è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Roberto di Costanzo.