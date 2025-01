Recanati arriva fino quota 100 e non lascia scampo a Ozzano

100 OZZANO 70: Marcone, Gurini 9, Clementoni 15, Andreani 14, Semprini Cesari 9, Zomero 8, Sabbatini 9, Atodiresei, Urbutis 18, Ndzie 1, Crucianelli 2, Magrini 15. All. Di Chiara. OZZANO: Myers 3, Torreggiani 10, Zani 4, Ranitovic 11, Domenichelli 2, Ranuzzi 9, Tibs 14, Cortese ne, Balducci 6, Piazza ne, Baggi 11. All. Lolli. Arbitri: Giardini e Caporalini. Progressivi: 25-11, 51-26, 84-46, 100-70.

Recanati in formato gigante non lascia scampo a Ozzano. La squadra di casa è attenta, concentrata, determinata e si fa apprezzare per l’ottimo approccio. La squadra leopardiana centra con questa vittoria l’accesso matematico alla fase Play In Gold. La prova di Semprini, abile anche a limitare i loro lunghi, fa passare in secondo piano l’assenza di Pozzetti, mentre gli ospiti lamentano i forfait di Cortese e Piazza. Recanati s’impossessa della partita sin dall’avvio e fino alla fine conduce le danze non permettendo agli avversari di rimettersi in gioco. I parziali nei primi tre quarti testimoniano la superiorità dei padroni di casa che chiudono ogni parziale con un vantaggio in doppia cifra. La squadra di coach Di Chiara si fa apprezzare in attacco dove i giocatori si scambiano spesso la palla, si tenta con successo più volte il tiro da 3 punti; non solo, la formazione ha difeso bene. Nei primi due quarti la squadra effettua tanti tiri puliti che permettono di andare all’intervallo lungo con un ampio margine di vantaggio. Nel terzo la squadra gestisce il vantaggio e nel quarto oramai la partita è segnata.