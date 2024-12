"Restiamo qui, ma niente concerto"

"Le ipotesi sul piatto erano tante, come spesso accade in questo periodo, ma alla fine abbiamo optato per rimanere in città. O meglio, non saremo proprio in centro città, ma rimarremo ugualmente nell’Anconetano. Quindi, personalmente, noi non parteciperemo al concertone in piazza Pertini, che pure è un bell’evento – chiariscono Stefano Possanzini e Priscilla Forgione, intercettati nel cuore della Dorica –. Il nostro sarà un classico Veglione di San Silvestro, tra amici. Prima la cena, poi il dopo cena aspettando la mezzanotte. Qualcosa di tranquillo, insomma, ma chiaramente con la voglia di festeggiare la fine dell’anno 2024 e l’inizio del 2025".