"Rfi, la città sarà un hub ferroviario"

"Vengo da un incontro con Rfi da cui sono emerse buone novità per Fabriano che diventerà un hub ferroviario fortemente voluto dalla Regione: rigenerando completamente l’area della stazione". Così l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli arrivato nella città della carta per il convegno per i 40 anni dell’ordine degli architetti della provincia di Ancona. "Vorremmo lasciare ai figli quello che ci hanno lasciato i nostri nonni – ha esordito Baldelli -. La stazione di Fabriano con quel mattoncino rosso rappresenta la storia. Dal treno storico abbiamo capito che quello che facevano i nostri padri con le officine va rivalutato. Sono partiti in queste ore i lavori alle ex officine dove verrà realizzato un museo ferroviario, verranno rigenerate le officine dei treni storici italiani, ma si parla anche di manutenzione dei treni commerciali e sarà realizzato anche un nuovo deposito di materiali per le ferrovie senza consumo di territorio. Così – ha concluso - si rilancia lo sviluppo dei territori interni. Basta coi consumi a pioggia".