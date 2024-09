Riaperto il Santurio. Madonna del Cerro

Riaperto il Santuario della Madonna del Cerro che ha potuto di nuovo accogliere i fedeli dopo otto anni dal sisma del 2016. "La sottosezione Unitalsi di Fabriano con il gruppo di Sassoferrato, da sempre particolarmente legata a questo luogo di devozione mariana – spiega Federica Stroppa - si è unita, recandosi in pellegrinaggio, a questa rinnovata manifestazione di fede. In pieno spirito di servizio ha guidato il rosario meditato e si è resa disponibile durante la celebrazione eucaristica". Il rettore del santuario don Alberto Castellani ha presieduto la celebrazione eucaristica affiancato da don Gino Pierosara, don Ferdinando dell’Amore e padre Saverio della Comunità "Araldi della Buona Novella ", alla presenza di alcune autorità civili e militari e soprattutto di fronte ad una chiesa insufficiente a contenere tutte le persone accorse per l’evento. Nell’omelia è stata messa in risalto la parola vocazione. Al termine della celebrazione un momento di convivialità tra le tante persone convenute. Per l’occasione è stato reso noto come l’Unitalsi organizzi il 16 e 17 novembre un pellegrinaggio a Collevalenza per rivivere l’esperienza e il messaggio di madre Speranza. Info: 340 373 7593.