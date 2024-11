Rientrano in casa: mettono in fuga i ladri

Non cessa l’ondata di furti che ormai da settimane sta investendo la spiaggia di velluto e il suo hinterland: ignoti hanno cercato di mettere a segno un colpo domenica ai danni di un appartamento di via Po, al momento del furto in casa non c’era nessuno. A farli rinunciare al colpo potrebbe essere stato proprio l’improvviso rientro dei proprietari.

Dopo i colpi che hanno interessato, nelle scorse settimane, numerose abitazioni dislocate in diversi quartieri della città e delle frazioni, ma anche alcune aziende nella zona industriale di Casine di Ostra, dove le telecamere hanno ripreso due auto e quattro persone: le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri. Ladri che, nella notte tra domenica e lunedì hanno rubato anche una vecchia auto da un garage a Scapezzano. Si tratta di una vecchia Fiat Punto che, secondo la proprietaria, i ladri potrebbero aver rubato per poi darsi alla fuga.

Nella speranza di ritrovare la sua auto ha postato un messaggio con tanto di targa, dov’è specificato che si tratta di una vecchia macchina. Una settimana fa, sempre a Scapezzano, ignoti avevano rubato un borsello mentre il proprietario era intento a dare il cibo agli animali da cortile. Il furto era stato denunciato ai carabinieri che, anche lo scorso week-end hanno messo in campo un servizio di controllo sul territorio.