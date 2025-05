Rilanciare il centro: le ricette dei tre candidati

Associazioni ed enti, oltre che comitati, premono sui tre candidati a sindaco affinché propongano soluzioni a problemi e richieste che attanagliano Osimo e che in questi mesi di commissariamento sono emersi ancora di più. Tra questi Italia nostra: "C’è la necessità di fornire una sede adeguata alla biblioteca comunale, ora stretta in locali angusti e poco funzionali. Manca un vero e proprio parco urbano in grado di fornire alla cittadinanza uno spazio ricreativo a contatto con la natura (per cui avevamo proposto l’area dell’ex ospedale San Sabino) e di valorizzazione delle fonti storiche per il turismo. Ci sono anche altri progetti da noi proposti in passato e rimasti in sospeso: la valorizzazione del Parco della Rimembranza e del Monte della Crescia e lo studio di una rete di percorsi slow immersi nel verde. E poi la valorizzazione a tutto tondo del centro".

Proprio quest’ultimo punto è uno dei temi caldi. La candidata del centrosinistra Michela Glorio (che domani alle 18 nella sede elettorale di piazza Marconi ha organizzato un incontro sul futuro della sanità) afferma: "Il primo investimento nei prossimi tre anni sono i circa tre milioni euro sul tiramisù per la manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituire le scale mobile con un ascensore operativo h24. Seguirò la revisione degli stalli ad alta rotazione e l’istituzione della mezz’ora di parcheggio gratuita. Poi ristrutturazione dei bagni sotto il loggiato, recuperare la torre civica e Porta Musone".

La candidata di Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo Michela Staffolani, che oggi pomeriggio in Comune accoglie il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti parlare di fondi per far ripartire la città, dice: "Occorre ridare decoro al centro attraverso il ripristino degli arredi urbani deteriorati. Al centro c’è il potenziamento dell’impianto di risalita e la programmazione di eventi a promozione del centro. Importante l’incentivazione della residenzialità mediante sgravi fiscali per le famiglie che decidono di stabilirsi dentro le mura".

Il candidato civico Francesco Pirani afferma: "Punteremo a favorire iniziative di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di interventi di recupero e rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente anche attraverso la ricerca di forme di finanziamento pubblico. Dovranno essere potenziate le aree verdi e gli arredi permanenti. Da valorizzare il mercato delle Erbe e i locali storici abbandonati in via Giulia, via Fonte Magna e via Cinque Torri da destinare, ad esempio, a nuove forme di artigianato tipico. Riproponiamo poi il progetto di albergo diffuso".

Silvia Santini